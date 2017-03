Warnstufe rot: Sturmwarnung für die Alpen

Die Ö3-Wetterredaktion warnt vor einem heftigen Föhnsturm. Am Samstag sind in vielen Tälern Böen zwischen 70 und 120 km/h zu erwarten.

Auf den Bergen besonders in der Westhälfte Österreichs sind Orkanböen um 160 km/h möglich. Für mehrere Regionen gilt die höchste Warnstufe, also rot. Mehr dazu in wetter.ORF.at

Bei einem Sturm dieser Stärke können Bäume umstürzen, wodurch Probleme auf Straßen, Bahnlinien und bei Stromleitungen möglich sind. Außerdem sind Schäden an Dächern und Baugerüsten zu befürchten.

Emely / Picture Alliance / picturedesk.com

Warum kriegen wir bei Föhn eigentlich Kopfweh?

Bei Föhn entstehen viele kleine Luftdruckschwankungen. Man kann sich das so vorstellen wie beim Liftfahren, wenn man permanent und ganz schnell hinauf- und herunterfahren würden. Bei manchen Menschen reagiert der Blutdruck sehr empfindlich auf diese Luftdruckschwankungen – jeder Dritte leidet darunter und hat eben durch diesen niedrigen Blutdruck die typischen Föhnsymptome, wie zum Beispiel Kopfweh.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 3. März 2017 (APA/LI/CC)