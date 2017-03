Frau bringt 3 Kinder in 6 Tagen zur Welt

Allein schon der Gedanke an eine Drillingsgeburt löst bei so manchen Frauen Schnappatmung aus. Eine Chinesin ließ sich ganze sechs Tage für die Geburt ihrer Drillinge Zeit.

Die Wehen setzten ein und Chen lies sich ins Krankenhaus bringen. Nachdem sie einen Sohn geboren hatte, hörten die Wehen auf. Was nicht weiter ungewöhnlich wäre, wenn sie nicht Drillinge erwarten würde.

Erst sechs Tage später setzten die Wehen erneut ein und Chen gebar ihre zwei Zwillingsmädchen, die sich bisher in Mamas Bauch wohl eine Spur zu wohl gefühlt hatten.

Woman gives birth to baby boy, then twin girls six days later https://t.co/BADpNbNKaC pic.twitter.com/MpDJwQG2r4 — China News 中国新闻网 (@Echinanews) 2. März 2017

Derzeit wird die kleine Familie im Krankenhaus in Yichang behandelt. Auch dort hatten die erfahrenen Ärzte so etwas noch nie gesehen, sie begründeten diese außergewöhnliche Geburt damit, dass die beiden Mädchen eineiige Zwillinge seien und somit in einer anderen Fruchtblase als der kleine Bub gewesen waren.

Von dieser abenteuerlichen Geburt wird das Krankenhaus wohl noch lange sprechen! (LD)