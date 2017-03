Trächtige Giraffe April versetzt die ganze Welt in Spannung

Im Animal Advenure Park in Harpursville, New York, soll bald das erste Giraffenbaby von Mama April geboren werden. User können über eine Webcam live dabei sein.

Für den Zoo ist es das allererste Giraffenbaby, April hingegen ist schon ein alter Hase, denn es ist bereits ihr viertes Kalb. Um Fans die Möglichkeit zu geben die Geburt hautnah auf YouTube mitzuverfolgen, hat der Animal Adventure Parkeine Livecam installiert.

Doch mit diesem Interesse haben sie wohl nicht gerechnet, denn der Livestream verzeichnet teilweise schon an einem halben Tag über 30 Millionen Zuseher.

Anfangs wurde er von Youtube wegen sexuellen Inhalten und Nacktheit gesperrt, jetzt funktioniert aber wieder alles einwandfrei.

April hat mittlerweile sogar einen eigenen Twitter-Account. Der Zoo will außerdem nach der Geburt noch einen Namenswettbewerb für das Kalb starten.

Dr Tim stopped by with "words of encouragement". No pressure.....jeesh pic.twitter.com/u2YfCdGGiv