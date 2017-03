Sensation: Diese Großkatze ist die erste ihrer Art

Der Nebelparder ist eine Großkatze aus Asien und sieht einem Leoparden sehr ähnlich, jedoch verdankt er seinen Namen den großen, nebelhaften Flecken, die sein Fell so besonders machen.

Nebelparder haben in freier Wildbahn oft große Schwierigkeiten sich fortzupflanzen und stehen deshalb seit 2008 auf der IUCN Roten Liste der gefährdeten Arten.

Umso größer war die Aufregung, als bekannt wurde, dass im Nashville Zoo, in den USA, ein Nebelpardebaby, welches aus künstlicher Befruchtung entstanden war, auf die Welt gekommen ist. Nun wird die kleine Großkatze per Hand mit der Flasche aufgezogen.

Nach so einem aufregenden Start ins Leben kann man sich schon Mal eine kräftige Stärkung gönnen:

Nashville Zoo & Smithsonian make history with birth of clouded leopard! Join us at noon on March 3 for a Facebook Live event! pic.twitter.com/qTrS40X4tp