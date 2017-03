„Tatsächlich Liebe“-Sequel: So laufen die Dreharbeiten

Für eine Spendensammlung der Wohltätigkeitsorganisation Comic Relief versammeln sich dieser Tage viele der Stars, die „Tatsächlich Liebe“ vor 14 Jahren zum Welterfolg machten, für eine Kurz-Fortsetzung.

Die Journalistin Emma Freud, die bei dem Clip Regie führt, twitterte am Sonntag Bilder von den Dreharbeiten. Sie zeigen unter anderem Hugh Grant (56), der wie im ersten Teil aus dem Jahr 2003 den britischen Premierminister spielen wird. Aus den Bildern auf Twitter geht hervor, dass auch Martine McCutcheon (40) wieder mit im Boot ist, in „Tatsächlich Liebe“ war sie der Schwarm des Premierministers.

Our pm is still married. And she's still lovely. #rednosedayactually pic.twitter.com/MGtUVDGiBE — emma freud (@emmafreud) 5. März 2017

The PM, his wife and the writer who never worked out a good camera face. #rednosedayactually pic.twitter.com/TT0pZB5p2P — emma freud (@emmafreud) 5. März 2017

And here he is. Our Prime Minister. Again. And still hot. #rednosedayactually pic.twitter.com/yydy1Nc1l0 — emma freud (@emmafreud) 5. März 2017

Bereits im Februar flog Schauspieler Liam Neeson (64) für einen Tag nach Großbritannien, um bei der kurzen Fortsetzung dabei zu sein. Der Regisseur und Autor des Originals, Richard Curtis („Mr. Bean“), hatte die Aktion im Februar angekündigt, allerdings ohne zu verraten, welche Schauspieler aus der Ur-Besetzung dabei sein würden. (dpa/CC)