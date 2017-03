Sterbende veröffentlicht Kontaktanzeige für Ehemann

Für jeden gibt es diesen einen Menschen, in den man sich täglich neu verliebt und mit dem man jede freie Minute verbringen will. Was aber, wenn genau dieser Zeit plötzlich ein Ende gesetzt wird?

Im September 2015 suchte die Autorin Amy Krouse Rosenthal gemeinsam mit ihrem Ehemann die Notaufnahme auf, wegen Bauchschmerzen, sie dachte an eine Blinddarmentzündung. Stunden später verließen die beiden das Krankenhaus mit der Diagnose: Eierstockkrebs. Relativ schnell stellte sich heraus, dass es keine Heilungschancen mehr für Amy geben würde.

Amy ist mit ihrer großen Liebe Jason bereits 26 Jahre verheiratet und hat mit ihm drei Kinder. Sie entschließt sich zu einem Schritt, der wohl kaum selbstloser sein könnte. In der „New York Times“ verfasst sie eine Art Kontaktanzeige für ihren geliebten Mann, um nach ihrem Tod Platz für eine neue Liebesgeschichte zu machen.

After learning she didn't have long to live, she composed a dating profile for the man she'd leave behind https://t.co/RH8ljK6tFT