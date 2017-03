Ed Sheeran: Superstar ohne Starallüren

Ed Sheeran zählt momentan zweifelsohne zu den besten Musikern weltweit. Popstars der heutigen Zeit haben ja sehr oft den einen oder anderen Sonderwunsch, nur das Beste ist gut genug für sie. Angenehm bodenständig und publikumsnah zeigt sich hier Ed Sheeran mit zahlreichen spontanen Konzerten und Auftritten.

Erst kürzlich bewies Ed wieder einmal wie menschlich er ist. Für die Hilfsorganisation Comic Relief flog der Sänger nach Liberia und hat dort die kleine Peaches, die ihren Vater durch die Krankheit Ebola verloren hat, getroffen. Die beiden sangen vorerst fröhlich zusammen, als Peaches jedoch von ihrer Lebensgeschichte erzählte, konnte Ed die Tränen nicht mehr zurückhalten.

Doch dies ist kein Einzelfall, wir haben die TOP 3 publikumsnahen Spontanauftritte für dich zusammengefasst:

Platz 3:

Ed war im Sommer letzten Jahres bei der Hochzeit von Snow-Patrol-Frontsänger Johnny McDaids Schwester eingeladen. Ganz spontan gaben die beiden Stars ein dreißig minütiges Privatkonzert, darunter Hits wie „Chasing Cars“, zum Besten. Das Brautpaar und die übrigen Hochzeitsgäste waren begeistert. Wenn das mal nicht ein wunderschönes Hochzeitsgeschenk ist.

Platz 2:

Eigentlich wollte Ed nur shoppen gehen, als er jedoch in einem Einkaufszentrum in Edmonton, in Kanada, seinen Hit „Thinking out loud“ hörte, änderte er seine Pläne. Sidney Bourbeau sang den Song um Spenden für eine Tierschutzorganisation zu sammeln. Sie staunte nicht schlecht, als plötzlich Ed neben ihr stand und mit ihr gemeinsam den Song performte.

Screenshot/YouTube/ ONE News

Platz 1:

Melody Driscoll leidet an dem seltenen Rett-Syndrom, einer genetischen Fehlfunktion, die die Entwicklung des Gehirns beeinträchtigt und zu geistigen sowie körperlichen Beeinträchtigungen führt. Die Kleine hat bereits mehr als 40 Operationen überstanden und sehr viel Zeit ihres jungen Lebens im Krankenhaus verbringen müssen. Ed wollte dem Mädchen eine Freude machen und setzte sich an ihr Bettchen und spielte ihr seinen Hit „Photograph“ mit einer Gitarre begleitet vor. Kein Wunder, dass Melody ganz aus dem Häuschen war.

(Lilian Amina Derndler)