Gegen Balkontür geflogen: Schwanenrettung in Tulln

Montagvormittag wurde die Stadtfeuerwehr Tulln zu einer Schwanenrettung in der Schießstattgasse alarmiert.

Ein Anrainer beobachtete gegen 10:30 Uhr einen Schwan, der gegen eine Balkontür im ersten Stock der Wohnhausanlage geflogen war. Er meldete das sofort der Polizei, diese forderte die Stadtfeuerwehr und die Tierrettung zur Unterstützung an.

Beim Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort wurde die Obfrau des Klosterneuburger Tierschutzvereines, Beatrice Aigner, mit der Drehleiter in den ersten Stock befördert und konnte so den Schwan behutsam einfangen. Bei der anschließenden veterinärmedizinischen Untersuchung konnten keine sichtbaren Verletzungen festgestellt werden. Der Schwan wird noch eine Nacht zur Beobachtung in der Tierklinik bleiben, und kann dann aller Voraussicht nach wieder ausgewildert werden.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 6. März 2017 (LI)