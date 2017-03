Lily Collins: „Du warst nicht der Vater, den ich mir erhofft hatte“

Der Vater ist die erste große Liebe eines kleinen Mädchens. Studien zeigen, dass Mädchen mit einer guten Vaterbeziehung ein stärkeres Selbstbewusstsein besitzen. Lily Collins hat, seit sie ein kleines Mädchen war, mit der Beziehung zu ihrem berühmten Vater, Phil Collins, zu kämpfen. Nun verarbeitet sie das in einem offenen Brief.

„Ich vergebe dir, dass du nicht immer da warst und dass du nicht der Vater warst, den ich mir erhofft hatte.“ Lilys Worte sind hart, aber ehrlich. Ihre Eltern trennten sich als sie fünf Jahre alt war. Lily zog mit ihrer Mutter nach der Scheidung nach L.A., Phil in die Schweiz. Besuche bei ihrem Vater beschränkten sich demnach auf die Schulferien.

Lily hatte in der Vergangenheit mit psychischen Problemen wie Anorexie und Bulimie zu kämpfen. „Viele meiner tiefsten Unsicherheiten stammen aus den Problemen, die ich mit meinem Vater habe!“

Doch mittlerweile hat sich die 27-Jährige mit ihrem Vater ausgesöhnt: „Ich beginne den Ärger und meine Wut über deine Taten zu akzeptieren. Wir treffen alle Entscheidungen und wenn ich auch einige deiner Entscheidung nicht vergeben kann, kann man die Vergangenheit nicht umschreiben!“

Der Brief ist in Lily Collins aktuellem Buch „Unfiltered“, das am 9. März 2017 erscheint, neben zahlreichen anderen persönlichen Statements zu finden.

Es bleibt abzuwarten, ob sich Phil Collins zu diesem Brief öffentlich äußern wird.

(Lilian Amina Derndler)