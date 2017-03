George Michael ist eines natürlichen Todes gestorben

Die Todesursache von Pop-Stars George Michael steht fest: Er starb an einer Herzmuskelentzündung und einer Fettleber.

Wie Darren Salter von der Rechtsmedizin in Oxfordshire am Dienstag mitteilte, sind daher keine Ermittlungen zum Tod des 53-jährigen Sängers notwendig, die Untersuchung des Todesfalls sei abgeschlossen.

Michael war am ersten Weihnachtstag leblos aufgefunden worden. Michaels Manager Michael Lippman hatte damals Herzversagen als wahrscheinliche Todesursache genannt.

Picturedesk.com

Michael hatte 1981 mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley die Band Wham! gegründet, die internationale Erfolge mit „Last Christmas“, „Wake Me Up Before You Go-Go“ und „Careless Whisper“ feierte. 1987 startete er eine Solokarriere. Im Laufe seiner Karriere verkaufte der Sänger mehr als hundert Millionen Platten. Immer wieder hatte George Michael jedoch auch mit Drogenproblemen Schlagzeilen gemacht. (AFP/CC)