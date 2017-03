Thimfilm

„Moonlight“ - Wie gut ist der Oscar-Sieger?

Die bisher folgenreichste Verwechslung der Oscar-Geschichte hat statt „La La Land“ das afroamerikanische Sozialdrama „Moonlight“ zum besten Film gemacht. Was kann der Film, der neben drei Oscars und einem Golden Globe noch 180 weitere Filmpreise weltweit gewonnen hat?

Inhalt

I. LITTLE

Der 10-jährige Chiron, der von allen nur spöttisch „Little“ genannt wird, flieht zu Beginn des Films vor anderen Kindern, die ihn verprügeln wollen – bis er von Juan gerettet wird, einem Drogendealer, der gemeinsam mit dessen Freundin Teresa zu seinem Mentor und Beschützer wird.

Trailer ansehen

zurück von weiter

II. CHIRON

Im zweiten Kapitel hat Chiron mit der Liebe zu seinem Schulkameraden Kevin zu kämpfen, dem sich stetig verschlechternden Zustand seiner Mutter Paula und einem traumatischen Zwischenfall auf dem Schulhof, der sein Leben nachhaltig verändern wird.

III. BLACK

Das dritte Kapitel folgt dem mittlerweile erwachsenen Chiron – jetzt bekannt unter seinem Gangnamen „Black“ – der sich in Atlanta ein neues Leben aufgebaut und sich dabei von seinen Mitmenschen abgeschottet hat. Erst ein Anruf aus der Vergangenheit bringt Bewegung in Blacks Leben. In einer virtuosen Sequenz in einem Diner kommt es zu einem wahrhaft unerwarteten und doch unvergesslichen Wiedersehen mit Kevin.

Hitradio Ö3

P.A. Straubingers Filmkritik

„Moonlight“ ist aus meiner Sicht zu Recht überbewertet - nicht nur weil er mit seiner Geschichte eines schwarzen Homosexuellen eine minderheitenfreundliche Botschaft vermittelt - auch wegen seiner authentischen Inszenierung und einiger starker Schauspielerleitstungen. Die Bedürfnisse der Mainstreamunterhaltung bleiben aber dabei komplett auf der Strecke. Prädikat: Schwere Kost.

Bringt 6 von 10 anspruchsvoll-preisgekrönte Movie-Minute-Empfehlungspunkte.

ORF.at

Filminfo

Drama. USA 2016. 110 Minuten.

Regie: Barry Jenkins

Mit: Mahershala Ali, Shariff Earp

Hitradio Ö3

Ö3-Movie-Minute als Podcast

Die Filmkritik von und mit P. A. Straubinger. Für alle, die den Ö3-Wecker am Donnerstag verpasst haben, gibt’s im Kino-Podcast Infos zum Film der Woche.

Um diesen Ö3-Podcast-Feed kostenlos zu abonnieren, kopiere einfach diesen Link in Deinen Podcatcher:

xml

@iTunes

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 9. März 2017