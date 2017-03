Mark Cranitch / Action Press / picturedesk.com

So klingt Australiens Song für den Song Contest

Australien, beim Eurovision Song Contest durch eine Sonderregelung dabei ist, belegte letztes Jahr „nur“ den zweiten Platz - doch das soll sich heuer ändern. Australien hat seinen Song für Kiew gewählt.

Der 17-Jährige Isaiah Firebrace wird Australien beim Eurovision Song Contest mit der gefühlvollen Ballade „Don’t come easy“ vertreten:

„Ich werde Australien stolz machen“

Das Finale des ESC findet in diesem Jahr am 13. Mai in der ukrainischen Hauptstadt Kiew statt.

Isaiah Firebrace ist der Gewinner der letztjährigen australischen Castingshow „X-Factor“ und sang sich so in die Herzen der Australier.

„Das war immer ein Traum von mir“, sagte Firebrace am Mittwoch dem Sender SBS. „Aber ich hätte nie auch nur eine Minute gedacht, dass das möglich wird. Ich werde Australien stolz machen.“

I'm so proud to be representing Australia as our entrant for the Eurovision Song Contest 2017. Even though it has been a dream of mine, never did I think for one minute it would be a possibility! Download the song now, link is in my bio! #sbseurovision #grateful Ein Beitrag geteilt von I S A I A H F I R E B R A C E (@isaiahfirebrace_official) am 7. Mär 2017 um 13:38 Uhr

„Don’t Come Easy“ stammt von den australischen Songschreibern David Musumeci und Anthony Egizii.

8. März 2017