Heiratsantrag unter Polarlichtern auf Umwegen

Der australische Landschaftsfotograf Dale Sharpe will seiner Freundin Karlie Russell den romantischsten Heiratsantrag aller Zeiten machen, doch diese wirft den 4000-Euro-Ring am Flughafen weg. Ein absolutes Horrorszenario - wie schafft es Dale dennoch, um ihre Hand anzuhalten?

Das junge Pärchen ist auf dem Weg nach Island. Was Karlie nicht weiß: Ihr Freund will ihr einen Antrag machen und hat schon einen sehr teuren Ring gekauft, den er in einer Flasche Bodylotion im Koffer vor ihr versteckt hat - angeblich ein teures Produkt seiner Mutter, lügt er ihr vor.

Horrorvorstellung eines jeden Verliebten

In Island angekommen ist der Ring plötzlich wie vom Erdboden verschluckt! Kalie erzählt ihm nebenbei, dass sie aufgrund von Übergepäck die Flasche kurzerhand am Flughafen weggeworfen habe. Doch der Fotograf verliert den Mut nicht und spart auf einen neuen Ring.

Kurz darauf fliegen die beiden erneut nach Island. Dale beschließt einen neuen Versuch zu wagen, diesmal an ihrem siebten Jahrestag. Doch auch hier hat das Schicksal natürlich wieder andere Pläne, denn zwei Tage vor ihrem Jahrestag sind die Polarlichter so schön, wie noch nie zuvor. Er geht spontan vor ihr auf die Knie und macht Kalie wohl einen der romantischsten Hochzeitsanträge aller Zeiten.

Das dabei entstandene Selfie posten sie auf ihrer gemeinsamen Facebook-Seite und können kaum fassen, was es für eine gewaltige positive Resonanz mit sich zieht.

(Lilian Amina Derndler)