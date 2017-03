Andere Länder - andere Pizzen

Pizza - alleine schon dieses Wort lässt vielen Menschen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Doch wie unterscheiden sich Pizzen eigentlich in verschiedenen Ländern? Wir sind dieser Frage auf den Grund gegangen und haben uns auf eine kulinarische Weltreise begeben.

Beginnen wir in Europa:

Neapel:

Die Pizza-Götter kommen ganz klar aus Italien, genauer gesagt aus Neapel. Hier wurde die Pizza erfunden, der hauchdünne Teig wird laut Originalrezept mit Tomatensoße bestrichen und nur mit Mozzarella und Basilikum belegt. Das soll an die italienische Flagge - grün/weiß/rot - erinnern.

Italien:

Neben der neapolitanischen Pizza ist in Italien auch die Pizza bianca (ital. weiß) sehr beliebt. Hier wird gänzlich auf die Tomatensoße verzichtet. Insidertipp: Wer sich in Italien in nicht touristischen Gegenden bewegt, wird keine runde, sondern eine eckige Form der Pizza auf den Tellern serviert bekommen.

Buon Appetito 👌 🇮🇹 #dinnerathome #pizzabianca #buffalomozzarella Ein Beitrag geteilt von Julie (@juliewulie4) am 18. Feb 2017 um 17:03 Uhr

Türkei:

In der Türkei gönnt man sich gerne eine sogenannte „Lahmacun“. Diese besteht aus einem dünnen Teig, der mit Gemüse, Faschiertem, Zwiebeln und vielen frischen Kräutern belegt wird.

Frankreich:

Die Franzosen sind für ihr ausgezeichnetes Essen bekannt und bieten natürlich auch in Sachen Pizza ein Special an. Hier ist der „Flammkuchen“ sehr beliebt. Dünner Teig, Lauchzwiebeln, Speck oder Schinken und Rahm - Herz, was willst du mehr!

Weekend! Tijd voor een lekkere borrelsnack. Deze flammkuchen met champignons en spek is nu te vinden op mijn site. Zie link in bio! #flammkuchen #borrelhapje #weekend #snack Ein Beitrag geteilt von Sandra Waterschoot-Koopmans (@leukerecepten_nl) am 14. Jan 2017 um 5:38 Uhr

Ungarn:

Weiter geht es mit unserem Nachbarn. Dort wird Langos sehr häufig gegessen, es besteht aus einem frittierten Teig mit Sour Cream, Knoblauchbutter, Fleisch, Letschogemüse und Käse.

Après un passage aux thermes rien de tel qu'un repas raffiné et équilibré. #TheFatLifeOfSaMoJa #Langos #round2 #healthylife #Day5 Ein Beitrag geteilt von Morgane Deldossi Markellov (@morganemarkellov) am 27. Feb 2017 um 10:10 Uhr

Nun begeben wir uns in den Norden Europas

Polen:

In Polen setzt man auf eine Mischung aus Pizza und Sandwich: das Zapiekanka! Ein Baguette wird mit Pilzen und Käse belegt und mit Ketchup verfeinert.

Russland:

Die „Pizza Mockba“ kennt hier jeder. Sie erinnert ein bisschen an unseren Heringsschmaus, denn sie wird mit Sardinen, Thunfisch, Lachs, Makrelen, Zwiebel und rotem Hering belegt.

USA:

Deftig gehts auch in den USA weiter:

Hier liegen Pizzen mit dickem, gefülltem Rand im Trend; wer es ausgefallen mag, kann sich auch Erdnussbutter anstatt der Tomatensoße auf den Teig geben lassen.

Die Chicago-style Pizza wird in der Pfanne zubereitet und hat deshalb einen extrem hohen Teig. Sie wird mit Tomatensoße, Mozzarella, Fleisch und Gemüse belegt.

Chicago knows how to make 🍕 🍕 🍕. #cheesin #insiderfood Ein Beitrag geteilt von INSIDER food (@thisisinsiderfood) am 2. Nov 2016 um 12:11 Uhr

Australien:

Eine sehr gerne bestellte Pizza ist eine Kombination aus der Pizza „Hawaii“ und „Frutti di mare“, mit Ananas-Stückchen und Meeresfrüchten belegt. Außerdem stehen auch Pizzen mit Emu,-Krokodil- und Känguru-Fleisch auf der Speisekarte.

The pizza I flew across the world for. Crocodile & lime perfection ✈️🌏🐊🍕👌🏼. #travels #australia #memories #NSW #bathurst #churchbar #pizza #thepizzatourofaustralia #crocodilepizza Ein Beitrag geteilt von O L I V I A R O S E (@orworthington) am 14. Jan 2017 um 14:19 Uhr

Japan:

In Japan serviert man die Pizza gerne mit Fisch und Meeresfrüchten. Das Besondere daran ist, dass man Tintenfisch- statt Tomatensoße verwendet.

Indien:

Das weltberühmte indische Curry darf natürlich auch auf der Pizza oder besser gesagt auf dem Fladenbrot nicht fehlen. Wahlweise werden auch noch Joghurt, Kartoffel und Karfiol dazu gereicht. Genannt wird diese Köstlichkeit „Paratha“.

Paratha tacos! 🌮💯 Hurry up and goa to @goa_taco's new location in Greenwich Village for these amazing pork belly, chicken chorizo & paneer versions #TacoTuesday #IndulgentEats Ein Beitrag geteilt von Jen | NYC Food Travel Cooking (@indulgenteats) am 7. Mär 2017 um 9:11 Uhr

Ecuador:

Ausgefallen ist auch unsere letzte Pizza aus Ecuador! Meerschweinchenfleisch und Mais erfreut sich hier größter Beliebtheit.

Ganz egal, ob man seine Pizza nun am liebsten ganz klassisch, nach neapolitanischem Vorbild oder mit ausgefallenen Zutaten belegt genießt, sie ist auf jeden Fall eine Sünde wert. Durch die verschiedenen Kulturen und Essgewohnheiten der einzelnen Länder ergeben sich großartige Möglichkeiten, seinen geschmacklichen Horizont zu erweitern und dabei wortwörtlich über den Tellerrand zu blicken.

(Lilian Amina Derndler)