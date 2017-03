Student jongliert sich aus Polizeikontrolle

Eigentlich hat die Polizei den jungen Mann wegen eines beschädigten Rücklichts angehalten. Doch dann fragte der Polizist den Mann, was er in seinem Hosensack hätte. Der Rest ist eine Geschichte, die der Student wohl so schnell nicht vergessen wird.

Der junge Mann verdient sein Geld nämlich als Magier und Jongleur - worauf auch sein Kennzeichen „Juggler“ hinweist. Für die Polizisten gab es schließlich eine Privatvorführung. Das Bodycam-Video eines der Polizisten ist schließlich veröffentlicht worden und macht jetzt im Netz die Runde:

(WJLED)