Prohaska & Co. moderieren ohne Hose

Das war gestern ein denkwürdiger Champions-League-Abend: Dem FC Barcelona ist es gelungen, ein 0:4 aus dem Hinspiel aufzuholen. Vor dieser Leistung zog das ORF-Moderationsteam nicht den Hut, sondern die Hosen.

Noch nie zuvor ist es einer Mannschaft in der Champions League gelungen, nach einem solchen Ergebnis im Hinspiel doch noch den Aufstieg zu schaffen. Mit einem 6:1 daheim ist dem FC Barcelona gegen Paris Saint Germain dieses Kunststück eindrucksvoll gelungen. Die Entscheidung fiel erst in der letzten Minute der Nachspielzeit.

Ein Sieg, der für Emotionen gesorgt hat - auch beim ORF-Moderatorenteam. Vor der Partie kündigten Herbert Prohaska, Bernhard Stöhr und Roman Mählich an, bei einem - zu diesem Zeitpunkt völlig unwahrscheinlichen - Weiterkommen von Barcelona in Boxershorts zu moderieren. Ein Versprechen, das die Herren dann am Ende der Sendung auch tatsächlich gehalten haben. Wie Eingangs erwähnt: Das war gestern ein denkwürdiger Champions-League-Abend!

