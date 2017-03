Schwangere vergibt Statue für wahren Gentleman

Eine Designerin kämpfte sich seit zwei Schwangerschaften durch den New Yorker Verkehrsmittel-Jungle, mit einer riesigen Statue im Rucksack. In der Hoffnung darauf, endlich ihren Preis an den Mann bringen zu können.

Als schwangere Frau hat man es in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht immer leicht. Je nach Fortschritt der Schwangerschaft, hat man entweder ein Platzproblem oder muss ständig darauf achten, dass niemand unabsichtlich am Bauch ankommt. Umso mehr freut man sich natürlich über jeden Sitzplatz, der einem angeboten wird.

Die Designerin Yvonne Lin bekam allerdings ausschließlich von Frauen einen Sitzplatz angeboten, nie von Männern. Sie beschloss ein Experiment zu starten: Anfangs trug sie nur eine kleine Karte mit Aufschrift als Preis mit sich herum. Schließlich griff sie aber zu drastischeren Maßnahmen. Jeden Tag nahm sie eine gut 20 Zentimeter große, vergoldete Hulk-Statue im Rucksack mit, bereit sie dem Mann zu schenken, der ihr einen Sitzplatz anbieten würde.

Am 28. Februar war es dann so weit: Sie fuhr mit der U-Bahn nach Hause, vor ihr saß ein junger Mann, vertieft in sein Handy. Als er bemerkte, dass sie schwanger war, entschuldigte er sich sofort und sprang auf, um ihr seinen Sitzplatz zu überlassen. Lin überreichte ihm die Statue und postete dieses lustige Selfie auf ihr Instagram-Profil:

(Lilian Amina Derndler)