Welpe mit Selfie auf dem Ohr findet neues Zuhause

Eine Tierschutzorganisation postet ein Foto von einem Welpen, der ein Zuhause sucht, in die sozialen Netzwerke. Worauf die User sie dann aufmerksam machen, erstaunt die ganze Organisation.

Die Lollypop Farm ist eine Tierschutzorganisation aus den USA, die sich um Tiere in Not kümmert. Die Hündin „Daisy“ wurde vergangenes Jahr auf der Straße in einem total verwahrlosten Zustand gefunden, außerdem war sie auch noch schwanger. Auf der Farm wurde sie aufgepäppelt und gebar dort ihre Welpen. Die Organisation schoss Bilder von den Kleinen und stellte sie online, um ihnen ein neues Zuhause zu suchen.

Einer ihrer Welpen war Lucy. Kaum war das Bild online, wurde es bereits hundertfach angesehen und geteilt. Die Menschen im Internet entdeckten nämlich, dass Lucy auf einem ihrer Ohren ein Selfie von sich selbst trug. Das war den Mitarbeitern der Farm bisher noch gar nicht aufgefallen.

Die kleine Lucy fand gerade mal zwei Stunden, nachdem das Bild online gestellt wurde, ihre neue Familie. Das junge Pärchen holte sie noch am selben Tag überglücklich von der Lollypop Farm ab.

(Lilian Amina Derndler)