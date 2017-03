Lego/TTgames

Lego Worlds: Angriff auf Minecraft

Bisher hat man das Kultgame Minecraft als das Lego für Computer beschrieben, dass haben sich die dänischen Plastiksteinchenproduzenten sehr lang angehört. Doch ab sofort gibt schlagen sie auf Konsole und PC mit einem eigenen minecraftartigem Spiel zurück - „Lego Worlds“.

Gameplay:

Bevor man in die bunte digitale Lego Welt eintauchen kann, lernt man in einem etwas längerem Tutorial, in drei vorgefertigten Welten, wie alles funktioniert und vor allem das goldene Legosteine - wirklich Gold wert sind.

So bastelt man sich sei eigenes Legomaxl nach Wunsch und wird schon in die erste Welt geworfen. Dort lernt man wie man Steine einsammelt, Tiere und Objekte scannt. Hat man das mal drauf, gilt es Missionen zu erledigen um sich Goldene Legosteine zu erarbeiten und die braucht man auch ganz dringen, denn ohne die kann man keine eigene Welt bauen. Nach und nach darf man die Umgebung manipulieren, Gebäude bauen und kopieren um sie dann nach Lust und Laune zu bemalen.

Lego/TTgames

Ab dann kann man sich seine eigene digitale Lego Welt bauen und gestalten. Rennen, segeln und rasen in - oder auf - einer Vielzahl von Fahrzeugen und Kreaturen ist in Lego Worlds möglich. Unter den Fortbewegungsmitteln befinden sich Flugzeuge, Hubschrauber, Bagger, Pferde und Drachen – um nur einige zu nennen. Im Game selbst gibt es zahlreiche Dinge zu entdecken - Tiere, Gebäude, Pflanze usw. – für aufmerksame Spieler gibt es sogar verborgene Schätze. Mit der Online-Mehrspielerfunktion lassen sich die Welten von Freunden erforschen, Herausforderungen gestalten, Wettkämpfe bestreiten – und sogar individuelle Kreationen teilen Spieler miteinander!

Hitradio Ö3/Chang

Fazit:

Das geführte Tutorial ist vor allem wegen der etwas komplexen Steuerung notwendig, könnte aber knackiger sein. Ansonsten ist Lego Worlds deutlich hübscher als Minecraft gestaltet gemacht. Ob die Spieler jetzt scharenweise die Minecraft-Welten verlassen ist eher fraglich, denn das Kultgame hat in den letzten 8 Jahren eine fixe Community, die immer wieder mit unglaublichen Welten aufzeigt. Besonders junge Genre-Neulinge werden sich in das putzige spiel verlieben. Minecraft-Veteranen hingegen eher die Nase rümpfen.

ORF.at

Das Spiel bekommt von mir 7 von 10 Gamecheck-Points.