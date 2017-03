BBC

Panne: Kinder stürmen BBC-Live-Interview ihres Vaters

Bis das erste Kind reinkam, lief alles wie gedacht. Was dieser Professor bei seinem Interview erlebte, erheitert die Gemüter auf Social Media.

Bei seinem Interview am Freitag mit dem BBC-Sender über den Konflikt zwischen Nord- und Südkorea lief für Robert Kelly nicht alles so professionell ab, wie gewöhnlich. Nur wenige Sekunden nach der ersten Frage tänzelt ein junges Mädchen ins Zimmer, stellt sich neben seinen Vater, der versucht, weiterhin seriös in die Webcam zu schauen.

Und nicht genug: Ein zweites Kind rollt im Laufstuhl hinein, hinter ihm die Mutter, die versucht, hastig die Kinder wieder nach Draußen zu befördern.

(Anastasia Lopez)