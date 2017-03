LKW-Fahrer aus Niklasdorf wird zum Lebensretter

Die gute Tat für 2017 hat ein LKW-Fahrer aus Niklasdorf bei Leoben bereits erledigt. Gestern Vormittag rettet der dreifache Familienvater auf der Pyhrn Autobahn einem anderen Fahrer das Leben.

Die A9 beim Knoten Graz West gestern Vormittag: Zäher bis stockender Verkehr. Plötzlich rollt ein LKW aus der Kolonne unkontrolliert in die Mittelleitschiene.

Kevin R. aus Niklasdorf ist mit seinem Lastwagen unmittelbar neben dem Truck und sieht, dass der Fahrer über dem Lenkrad zusammengesackt ist, offenbar ein medizinischer Notfall. Er zögert keine Minute, läuft zu dem noch rollenden Unfall-LKW. Die Fahrerkabine ist versperrt. Geistesgegenwärtig durchtrennt er den Luftschlauch für die Bremsen, was den Laster zum Stehen bringt. Gemeinsam mit dem Lenker eines Betonmischers und einem zufällig vorbei kommenden Arzt am Heimweg von der Arbeit beginnt er, den ohnmächtigen Fahrer aus seinem Führerhaus zu bergen.

Nach der Erstversorgung bringt der Rettungshubschrauber den erkrankten LKW-Fahrer ins nahe gelegene Krankenhaus in Graz, er befindet sich bereits am Weg der Besserung. Die Besatzung des Notarzthubschraubers lobt die Ersthelfer, ohne deren beherztes Eingreifen der Fahrer des Lasters den Vorfall nicht überlebt hätte.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 10. März 2017