John Goodman enthüllte Stern auf dem „Walk of Fame“

Passend zum Kinostart des Monsterfilms „Kong: Skull Island“ wird der amerikanische Schauspieler John Goodman (64) in Hollywood gefeiert.

Am Freitag enthüllte der Darsteller im Herzen der Filmmetropole seinen Stern auf dem „Walk of Fame“. Es ist die 2604. Plakette auf dem Hollywood Boulevard.

Nun fühle es sich wirklich so an, als sei er Teil der Hollywood-Geschichte, sagte Goodman strahlend vor Hunderten Fans und Kamerateams. Zum Spaß räkelte sich der Star auf der Plakette, schlug in seiner Dankesrede aber auch ernste Töne an. Er dankte den „starken“ Frauen in seinem Leben, seiner alleinerziehenden Mutter, seinen Lehrerinnen und „der Liebe meines Lebens“, Ehefrau Anna Beth Hartzog, die auch in schwierigen Zeiten zu ihm gehalten habe.

(apa/ Anastasia Lopez)