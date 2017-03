Caro / picturedesk.com

Flughafenstreik: Flüge zwischen Wien und Berlin gestrichen

In Berlin streikt am heutigen Montag das Bodenpersonal sowohl am Flughafen Tegel, als auch in Schönefeld. Fast alle Flüge von und nach Berlin sind für heute gestrichen worden. Der Streik dauert bis voraussichtlich Dienstagmorgen 5 Uhr.

Wenn du zum Start in die neue Woche einen Trip nach Berlin geplant hast, beruflich oder privat, für Wien gilt:

Sämtliche Montagsflüge zwischen Wien und Berlin sind gestrichen.

„AUA, Easyjet und AirBerlin werden sämtliche Flüge zwischen Wien und Berlin streichen“, sagte Flughafen-Wien-Sprecher Peter Kleemann am Sonntagnachmittag zur APA. „Insgesamt sprechen wir von 22 Flügen - 11 Hin- und 11 Rückflüge“.

Wenn du betroffen bist

Der Flughafen Wien empfiehlt allen Reisenden, sich bei ihrer gebuchten Airline zu informieren. Die Homepage des Flughafens bietet zudem alle aktuellen Informationen zu den Flügen.

Christian Bodlaj / ChromOrange / picturedesk.com

Insgesamt fallen rund 650 Flüge von und nach Berlin aus. Bei der Lufthansa werden einem Unternehmenssprecher zufolge alle Flüge ausfallen, die von der Hauptstadt nach München und Frankfurt gehen sollen und umgekehrt. Auch die Schweizer AUA-Schwestergesellschaft Swiss hat angekündigt, dass sie sämtliche Flüge von und nach Berlin streichen muss.

Deshalb wird gestreikt

Der Tarifstreik an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld hat sich weiter zugespitzt. Erst am Freitag waren wegen eines Streiks Hunderte Flüge ausgefallen. Weil es am Wochenende kein neues Angebot der Arbeitgeber gab, war der erneute Streik für Verdi unausweichlich. Die Gewerkschaft fordert bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten einen Euro mehr pro Stunde für die Mitarbeiter des Bodenpersonals. Die Arbeitgeber boten zuletzt die schrittweise Erhöhung der Löhne in allen Entgeltgruppen an - bei einer Laufzeit von drei Jahren und mit einem Gesamtvolumen von acht Prozent mehr Geld. (APA)

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 13. März 2017