Zauberschule öffnet nach Vorbild von „Hogwarts“ in England

In England öffnet im August die „Bothwell School of Witchcraft“ für ein Wochenende ihre Pforten und Harry Potter Fans haben die Möglichkeit das „Hogwarts-Feeling“ hautnah mitzuerleben.

Harry Potter Fans aufgepasst: Für euch kommt nun bereits die zweite gute Nachricht, innerhalb kürzester Zeit. Nach der Eröffnung des Zauberwalds , erreicht uns jetzt die nächste magische Nachricht: Alle Zauberlehrlinge haben die Möglichkeit sich, vom 13.- 17. August, ein Wochenende der Zauberei hinzugeben. In der Bothwell School of Witchcraft wird man, wie im Film, in eines der vier Häuser zugeteilt, bekommt Zauberunterricht und muss zusätzlich einen Mordfall lösen, in dem man selbst eine Rolle zugeteilt bekommt. Der Sieger wird am Ende des Abenteuers ganz „Harry-Potter“- mäßig im großen Saal gekürt.

Um in Harrys und Hermines Fußstapfen zu treten, muss man mindestens 18 Jahre alt sein und bereit sein zwischen 460 und 515 Euro zu zahlen.

(Lilian Amina Derndler)