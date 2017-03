GEPA pictures/ Harald Steiner

Herzschlag für die Welt in Schladming

Bereits zum zweiten Mal werden die Winterspiele der Special Olympics, die größte Sportbewegung für Menschen mit mentalen Beeinträchtigungen, vom 18. bis zum 24. März in Schladming ausgetragen. Vom Eiskunstlaufen bis zum Snowboarden kann man sämtliche Bewerbe kostenlos besuchen und tatkräftig anfeuern.

Schon allein die Eröffnungsfeier, am 18.März im Planai-Stadion, verspricht mit knapp 15.000 Besucherinnen und Besuchern und zahlreichen internationalen Acts, wie Jason Mraz und Rose May Alaba, ein riesen Erfolg zu werden. Auch Helene Fischer wird live aus dem Planai-Stadion performen.

Knapp 2700 Athletinnen und Athleten aus 107 Nationen werden sich an diesem Abend präsentieren. Auch die Abschlussfeier am 24.März in Graz im Stadion Liebenaus kann sich mit Sängern wie Andreas Gabalier und einigen Künstlerinnen und Künstlern des bekannten Cirque du Soleil durchaus sehen lassen. Auch Arnold Schwarzenegger hat schon seine Unterstützung sowie ein fixes Kommen zugesagt.

Worauf es ankommt

Doch vor lauter Feiern sollte man nicht vergessen, dass es eigentlich um die großartige Leistung der Athletinnen und Athleten geht, die hier ihr aller Bestes geben. Nicht umsonst lautet der Eid der Special Olympics „Lasst mich gewinnen! Aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann lasst es mich mutig versuchen.“

In diesem Sinne kann man den Sportlerinnen und Sportlern nur Glück wünschen und sich auf die spannenden Wettkämpfe freuen.

