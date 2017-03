Zweite Adoption: Ross Antony und Ehemann im Papa-Glück

Der Entertainer und ehemalige „BroSis“-Star hat gemeinsam mit seinem Ehemann Paul Reeves ein zweites Kind adoptiert.

Seine Freude über den Familienzuwachs teilte der Fernsehstar auf Facebook. „Wir können unser Glück kaum fassen und sind unendlich dankbar. Wir sind überglücklich und stolz, einem Kind ein Leben voller Liebe, Geborgenheit und Sicherheit bieten zu können.“

Ohne Rampenlicht aufwachsen

„Wir haben entschieden, dass unsere Kinder ohne Rampenlicht aufwachsen sollen. Deswegen wird es auch in Zukunft keine Informationen zu Alter, Geschlecht oder Herkunft geben. Interviewanfragen zu diesem Thema - seien sie auch noch so allgemein - werden wir zum Schutz der Anonymität der Kinder nicht beantworten“, heißt es in dem Posting, indem sich die beiden Väter bei ihren Fans für bedankten, die immer an ihrer Seite stünden und bei der Familie, die in den letzten schweren Wochen vor dem Tod von Ross Anthonys Vater Support gegeben hatte.

(Anastasia Lopez)