Schmuddelvideo von Mischa Barton aufgetaucht?

Neue „bad news“ erreichen uns über den ehemaligen O.C. California Star, Mischa Barton. Derzeit soll angeblich ein Sextape von ihr die Runde in Hollywood machen. Verschiedenen Webseiten behaupten das Video zum Preis von einer halben Million angeboten bekommen zu haben.

Nun soll laut der Zeitung „Daily Mail“ angeblich ein Video, dass Mischa Barton und einen bisher unbekannten Mann inflagranti zeigt, verschiedenen Internetseiten angeboten worden sein. Ein Insider namens Kevin Blatt sagte gegenüber der britischen Zeitung, dass er zumindest von drei bekannten einschlägigen Internetseiten wüsste, die ernsthaftes Interesse an dem Video hätten. Er selbst habe das Video auch gesehen und seiner Meinung nach, handle es sich eindeutig um Mischa Barton.

Momentan gibt es weder von Barton, noch von ihrem Management eine Äußerung zu den Gerüchten. Noch ist unklar, ob der Sexfilm tatsächlich Mischa Barton zeigt und ob er auch veröffentlicht wird.

Mischa Barton von Skandalen verfolgt

Erst im Jänner wurde Barton in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, als sie nur mit einem Hemd und einer Krawatte bekleidet schreiend in ihrem Garten herumgelaufen ist. Nachbarn riefen die Polizei, nachdem Mischa Barton ihre Mutter als Hexe bezeichnete und vom Untergang der Welt sprach. Die Polizei kam und wies sie in die Klinik ein. Nach rund einer Woche wurde sie aber wieder aus der Klinik entlassen. Sie behauptete unter Drogen gesetzt worden zu sein, Bilder ihres „Whatsapp-Verlaufes“ zeigten aber wie sie einen Bekannten um Medikamente und Drogen anflehte.

(Lilian Amina Derndler)