2016 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved

„Die Schöne und das Biest“: Emma im Zuckerguss

Nach dem „Dschungelbuch“ bringen die Disney Studios ihren nächsten Zeichentrickhit als Realfilm in die Kinos - „Die Schöne und das Biest“ mit „Harry Potter“-Star Emma Watson als schöne Belle.

zurück von weiter

Inhalt

Die kluge und anmutige Belle (Emma Watson) lebt mit ihrem leicht exzentrischen Vater Maurice (Kevin Kline) ein beschauliches Leben, das nur durch die Avancen des Dorfschönlings Gaston (Luke Evans) gestört wird. Doch als Maurice auf einer Reise in die Fänge eines Ungeheuers (Dan Stevens) gerät, bietet die mutige junge Frau ihre Freiheit im Austausch gegen das Leben ihres Vaters an. Trotz ihrer Furcht freundet sich Belle mit den verzauberten Bediensteten im verwunschenen Schloss des Biests an. Mit der Zeit lernt sie hinter dessen abscheuliche Fassade zu blicken und erkennt seine wahre Schönheit...

Hitradio Ö3

P.A. Straubingers Filmkritik

Wie schon beim „Dschungelbuch“ schafft es Disney auch bei „Die Schöne und das Biest“, das Zeichentrickoriginal mit einem gekonnten Mix aus Realszenen und Computeranimation zum Leben zu erwecken. Die Neuverfilmung hält sich weitgehend an die Vorlag aus dem Jahr 1991 mit der bewährten Mischung aus zuckriger Romantik, ein bisschen Humor und den weltbekannten Musicalnummer von Alan Menken.

Wer den Edelkitsch der Vorlage gemocht hat, wird auch die Realversion lieben.

Bringt 7 von 10 nostalgisch-überzuckerte Movie-Minute-Empfehlungspunkte.

ORF.at

Filminfo

Liebesfilm, Märchen. USA 2017.

Regie: Bill Condon

Mit: Emma Watson, Luke Evans, Dan Stevens

Hitradio Ö3

Ö3-Movie-Minute als Podcast

Die Filmkritik von und mit P. A. Straubinger. Für alle, die den Ö3-Wecker am Donnerstag verpasst haben, gibt’s im Kino-Podcast Infos zum Film der Woche.

Um diesen Ö3-Podcast-Feed kostenlos zu abonnieren, kopiere einfach diesen Link in Deinen Podcatcher:

xml

@iTunes

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 16. März 2017