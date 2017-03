Hitradio Ö3 präsentiert „Masters of Dirt 2017“

Der Countdown zur heißesten Show des Jahres hat begonnen! Am kommendem Wochenende stellen die Masters of Dirt erneut, nach dem unglaublichen Erfolg des letzten Jahres, in der Wiener Stadthalle ihr Können unter Beweis. Es wird noch heißer, noch lauter und noch wilder! Das glaubt ihr nicht? Überzeugt euch selbst:

Limitless - Die Masters haben sich selbst übertroffen

PACOimages

Nach ihrer letztjährigen Erfolgstour „The real deal“ haben sich die Masters of Dirt nicht auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Sie sind wortwörtlich an ihre Grenzen gegangen und haben ihre neue Show „Limitless“ noch heißer, lauter und wilder gestaltet!

17. März 2017 20:00 Uhr

18. März 2017 14:00 Uhr

18. März 2017 20:00 Uhr

19. März 2017 16:00 Uhr

60 Athleten und Athletinnen aus 18 verschiedenen Ländern stellen bei atemberaubenden Stunts ihr Können unter Beweis, sie kurven auf FMX- und Mountainbikes, BMX und Heavy Bikes, wie einem Schneemobil, durch die Halle und erzeugen Spannung der Extraklasse.

PACOimages

Ein ganz besonderes Highlight dürfen wir vorab verraten: Mit Vicki Golden geht erstmals auch eine Frau in der Show an den Start. Also sei dabei, wenn die Masters of Dirt am kommenden Wochenende die Stadthalle in eine Bühne des Extremen verwandeln und Vollgas geben!

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 16. März 2017