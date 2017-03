Das sind die angesagtesten Jacken im Frühling

Für die dicke Winterjacke wird es langsam aber sicher zu warm, fürs Kurzarm-Shirt ist es noch zu kalt - Zeit für das Teil, das modetechnisch den Winter mit dem Frühling verbindet: Die Übergangsjacke!

Stylisch ist vieles, richtig angesagt diesen Frühling vor allem zwei Jackenmodelle und beides sind Retroteile: das Blouson und die Jeansjacke.

Die Jeansjacke: schaut heuer im Idealfall genauso aus, wie man sie in den 80er und 90er Jahren getragen hat. Nämlich übergroß und weit. Als Orientierungshilfe: wenn du beim Reinschlüpfen das Gefühl hast, die Jeansjacke könnte drei Nummern kleiner sein, ist sie genau richtig. Einfach die Ärmel wie anno dazumal hochkrempeln und die Jacke passt zu allem.

zurück von weiter

Das Blouson, bzw. die Bomberjacke, bei Männern auch Pilotenjacke genannt: war vergangenen Frühling schon ein Must-have und das ändert sich auch heuer nicht, weil es diese Jacke in so vielen verschiedenen Facetten gibt. Heuer total angesagt in den Farben Olivgrün und Pastellrosa.

Ö3-Supersamstag mit Thomas Kamenar, 18. März 2017 (RN)