Amanda Seyfried hat heimlich geheiratet

Hollywood-Star Amanda Seyfried und ihr Kollege Thomas Sadoski haben den Bund fürs Leben geschlossen, wie der 40-Jährige in der „The Late Late Show With James Corden“ bestätigte.

Charles Sykes / AP / picturedesk.com

„Wir sind ausgerissen. Nur wir zwei und ein Offiziant sind aufs Land gefahren und haben die Sache durchgezogen“, so Sadoski, der dem überraschten Moderator seinen Ehering zeigte.

Ein sogenannter „officiant“ kann ein Standesbeamter sein oder ein anderer bestellter Zeuge, der eine Beglaubigung vornimmt. Nach Angaben Sadoskis hat die Zeremonie am vergangenen Sonntag stattgefunden. Sie sei „wunderschön“ gewesen: „Sie war, wie sie sein sollte.“ Nach dem besonderen Moment „haben wir den Hund genommen, sind spazieren gegangen und dann nach Hause“, so der 40-Jährige. Seyfried bezeichnete er als „die Person, die ich liebe, bewundere und am meisten respektiere“. Die beiden erwarten ihr erstes Kind zusammen. (APA/dpa/CC)