Diesen Berufsgruppen vertrauen wir am meisten

Laut dem „Global Trust Report 2017“ des GfK Vereins gelten Handwerker, Energie & Wasserversorger und die Polizei als besonders vertrauenswürdig. Das österreichische Bundesheer hat sich mit einem Plus von 13 Prozent zuletzt Vertrauen erarbeitet und genießt das Vertrauen von knapp zwei Drittel der Befragten.

Deutlich an Vertrauen verloren (-12 Prozent) hat die Kirche, nur jeder vierte Befragte vertraut der Institution. Das Schlusslicht bilden die Parteien, denen nur 24 Prozent Vertrauen.

In 25 Ländern wurde die Studie durchgeführt und auch in Österreich hat man 1.035 Leute befragt. Grundlage der Untersuchung ist die Abfrage des Vertrauens in zwölf Institutionen, in 14 Branchen und in die Mitmenschen allgemein mittels der Skala: “vertraue ich voll und ganz”, “vertraue ich überwiegend”, “vertraue ich weniger”, “vertraue ich überhaupt nicht”.

Auszüge aus der Liste der abgefragten Branchen und Institutionen:

Handwerker (83%) Energie & Wasserversorger (80%) Polizei (74%) ´ Airlines (73%) Militär (64%) Justiz (62%) Behörden (59%) Banken & Versicherungen (52%) Medien (49%) NGO`s (50%) Kirche (26%) Parteien (24%)

