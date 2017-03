Was bei einem „Cheeseburger ohne alles“ zubereitet wird

Ein Twitter-User hat vermutlich die teuerste Käsescheibe seines Lebens gekauft.

Beim SB-Bestellterminal hat der User einen Cheeseburger ohne alles geordert - keine Zwiebeln, kein Ketchup, kein Senf, keine Gurkerl, kein Weckerl, kein Fleischlaibchen. Seine Bestellung ist tatsächlich so ausgeführt worden.

I ordered a cheese. Not sure what I expected. pic.twitter.com/3MxyKHNIw4