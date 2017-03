Auto vs. Bobbahn: 1:0

Rally- und Stuntfahrer Mark Higgins hat sich eine ganz besondere Herausforderung gesucht: Er hat mit dem Auto die Bobbahn in St. Moritz bezwungen.

Mark Higgins ist Spezialist für atemberaubende Fahrten. Seit 1990 ist er als Rallyfahrer unterwegs. Zudem durfte er sich in den James-Bond-Streifen „Ein Qantum Trost“ und „Skyfall“ als Stuntfahrer ans Steuer setzen. In St. Moritz bewies er, dass man auch im Auto eine Bobbahn unbeschadet befahren kann - und zwar in beide Richtungen. Das Attribut „unbeschadet“ gilt allerdings nur für den Fahrer. Der Wagen war nach dem Stunt ziemlich mitgenommen.

(WJLED)