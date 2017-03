Justin Bieber: So fühlt es sich an, als Star essen zu gehen

Dass das Starleben nicht gerade einfach ist, können sich die meisten noch zusammenreimen. Wie anstrengend der Alltag aber tatsächlich sein kann, zeigt dieses Foto.

Nach dem letzten erfolgreichen Konzert seiner „Purpose“-Tour in Australien wollte sich der Musiker mit Freundinnen und Freunden ein Mittagessen gönnen.

Dass die leckere Mahlzeit eher zum Zoobesuch ausartete, zeigen Postings auf sozialen Netzwerken. „Es bricht mir das Herz zu sehen, wie die Leute Justin Bieber behandeln. Die Tatsache, dass er nicht einmal essen kann, ohne dass eine Gruppe von Leuten ihm zuschaut, ist einfach falsch“, kommentieren Fans auf Social Media.

why the fuck would you stand there and watch him eat like he is a fucking zoo animal??????? pic.twitter.com/7UumTEbl1W