Banksys Hotel heißt seine ersten Gäste willkommen

Das neue Hotel des berühmten britischen Street-Art-Künstlers Banksy im Westjordanland hat gestern seine ersten Gäste willkommen geheißen.

Die Kunden aus sechs Ländern mussten tausend Dollar (930 Euro) Kaution hinterlegen, damit sie kein Banksy-Kunstwerk aus dem Hotel mitgehen lassen.

Die Unterkunft „The Walled Off Hotel“, die vor zwei Wochen überraschend eröffnet worden war, liegt in Bethlehem in unmittelbarer Nähe zur israelischen Sperranlage.



Banksy wirbt damit, dass alle neun Zimmer die „schlechteste Aussicht von allen Hotels der Welt“ haben. Die Preise pro Nacht reichen von 30 Dollar im Stockbett bis 965 Dollar in der Präsidenten-Suite.

(afp/ Anastasia Lopez)