JUSTIN TALLIS / AFP / picturedesk.com

„Wonder Woman“-Star Gal Gadot bringt Tochter zur Welt

Die israelische Schauspielerin Gal Gadot (31) hat ihr zweites Kind bekommen. Sie verkündete die Geburt von Töchterchen Maya am Montag mit einem Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram.

Darauf ist Gadot mit ihrem Mann Yaron Varsano und der 2011 geborenen Tochter Alma von hinten mit einem Kinderwagen in einem Krankenhausflur zu sehen. „Und dann waren wir vier... Sie ist hier, Maya“, schrieb die Schauspielerin dazu.

And then we were four... She is here, Maya. I feel so complete blessed and thankful for all the Wonders in my life #family #newborn #grateful Ein Beitrag geteilt von Gal Gadot (@gal_gadot) am 20. Mär 2017 um 11:43 Uhr

Gadot spielt in mehreren Comic-Verfilmungen die Superheldin Wonder Woman.



Believe in Wonder ✨ Here it is, the new poster for #WonderWoman! Ein Beitrag geteilt von Gal Gadot (@gal_gadot) am 10. Mär 2017 um 10:02 Uhr

In dieser Rolle war sie in vorigen Jahr in „Batman v. Superman“ zu sehen, es folgt eine „Justice League“-Fortsetzung und ein Film, der sich um die weibliche Heldin dreht.

Debatte über Achseln von „Wonder Woman“

Einer der zahlreichen Kommentare bringt es auf den Punkt: „Da haben wir nach 17 Jahren den ersten Superheldenfilm mit einer Frau in der Hauptrolle, und alles, worüber wir diskutieren, sind ihre Achselhaare.“

The most CGI part of the Wonder Woman trailer is how clean her armpits are pic.twitter.com/ZuasoEVPD7 — Sarah Sosland (@imrebranding) 13. März 2017

In einer Szene des Trailers sieht man die Superheldin mit hoch erhobenen Armen. Fans haben einen Screenshot gemacht - und der erhitzt nun die Gemüter, wie der britische „Telegraph“ berichtet. Im Vergleich zum restlichen Körper wirken die Achseln unnatürlich hell, so als hätten die Filmemacher in der Postproduktion die Achseln künstlich verschönert.

Genormte Frauenkörper

Die Kritik daran: Nicht nur, dass ein Barbie-Schönheitsideal mit rasierten Achseln ohnehin fragwürdig ist, jetzt soll auch noch jede Farbschattierung weichen, um auch wirklich einen genormten Frauenkörper zeigen zu können - und das bei einer kämpferischen Superhelden-Ikone.

Yes we can 💪 #wonderwoman @dianaandkal Ein Beitrag geteilt von Gal Gadot (@gal_gadot) am 22. Feb 2017 um 6:00 Uhr

(dpa/ORF/ Anastasia Lopez)