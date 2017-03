Tag des Waldes: Der älteste Baum der Welt

Zur Feier des Internationalen Tages des Waldes stellen wir den ältesten Baum der Welt vor - Die Fichte „Old Tjikko“ steht in Schweden und ist stolze 9550 Jahre alt.

In Österreich gibt es Bäume, die um die 1000 Jahre alt sind. Das sind aber vergleichsweise junge Pflänzchen zu „Old Tjikko“. Es ist eine fünf Meter hohe unscheinbare Fichte, die in den Bergen des Nationalparks Fulufjället in Schweden steht. Leif Kullman, ein Geographie-Professor, hat den Nadelbaum 2004 entdeckt und nach seinem verstorbenen Husky benannt.

Exclusivepix Media / Action Press / picturedesk.com

Das Alter des Baums ist übrigens mit Radiokohlenstoffdatierung der Wurzeln festgestellt worden, nicht durch das Zählen der Jahresringe.

Ö3-Drivetime-Show mit Olivia Peter, 21. März 2017.

(Maximilian Bauer)