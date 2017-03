Hitradio Ö3

Stermann & Grissemann: Gags, Gags, Gags

Dirk Stermann und Christoph Grissemann feiern mit ihrer neuen Tour „Gags, Gags, Gags“ am 23. März 2017 in der Marx Halle in Wien Premiere. Doch vorher stehen sie Robert Kratky im Ö3-Wecker Rede und Antwort.

„Gags, Gags, Gags“ - der Name ist Programm. Und zwar das neue Programm von Dirk Stermann und Christoph Grissemann. Die Erfolgskabarettisten gibt es wieder live zu erleben. Im Ö3-Wecker haben sie verraten, was sie am meisten nervt:

Wie schön, dass das Ö3-Wecker-Team ganz genau weiß, wie man seinen Gästen eine Freude bereitet:

Stermann & Grissemann live

23. März / 19:30 / Marx Halle Wien

24. März / 19:30 / Marx Halle Wien

25. März / 20:00 / Salzburg

28. März / 20:00 / Graz

29. März / 20:00 / Klagenfurt

30. März / 19:30 / St. Pölten

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 22. März 2017