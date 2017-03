Fugees-Mitbegründer Wyclef Jean mit Räuber verwechselt und festgenommen

Er war ein Superstar, er war populär – aber offensichtlich nicht in Polizeikreisen. Hip-Hop-Star Wyclef Jean ist in Los Angeles festgenommen worden.

Für den Grammy-Preisträger haben die Handschellen geklickt, obwohl er gar nichts angestellt hatte. Bei der Fahndung nach einem Tankstellenräuber ist der Haitianer irrtümlich ins Visier der Cops geraten.

LAPD another case of mistaken identity. Black man with red bandana robbed a gas station as I was in the studio working but im in handcuffs? pic.twitter.com/vjRfJUkooA