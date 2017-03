„Tatsächlich Liebe“-Sequel: Erster Trailer

14 Jahre sind seit dem Kinostart von „Tatsächlich Liebe“ vergangen. Der erste Teaser der Fortsetzung geht der Frage nach, welche der bekannten Charaktere am besten gealtert ist.

Neben Hugh Grant als britischer Premierminister David und Freundin Natalie, sind natürlich auch Liam Neeson als Daniel und sein Sohn Sam nicht fehlen - der damals junge Sam, gespielt von Thomas Sangster, ist inzwischen erwachsen geworden.

Eine der berühmtesten Szenen wird in dem ersten Teaser aufgegriffen - als Mark (Andrew Lincoln) Juliet (Keira Knightley), der Frau seines besten Freundes, seine Liebe auf Schildern gesteht.

To us, #RedNoseDay is perfect! The night of Red Nose Day kicks off on May 25 at 8/7c. #RedNoseDayActually pic.twitter.com/IpD69JqDSs