Fahrt zum Wochenend-Event

Skifahrer in den Bergen, Fußballer in Wien, Radsportler in Oberösterreich und Messebesucher in Niederösterreich. Einzelne Strecken werden an diesem Wochenende überlastet sein. Alles in allem erwartet die Ö3-Verkehrsredaktion aber eher ruhige Tage auf Österreichs Straßen.

Noch einmal: Skivergnügen

Laut Kalender ist seit Anfang der Woche Frühling. In den Wintersportzentren ist die Schneesituation aber weiterhin hervorragend. Auch an diesem Wochenende werden daher zahlreiche Skigäste die Bergregionen besuchen.

Die Ö3-Verkehrsredaktion erwartet zwar diesmal weder kilometerlange Staus noch stundenlange Wartezeiten. Auf einzelnen Strecken musst du aber zeitweise Geduld haben, besonders am Samstag-Vormittag und am Sonntag-Abend:

• In Tirol auf der Inntalautobahn (A12) im Raum Kufstein, auf der B169 im Zillertal und abschnittsweise auf der B179, der Fernpassstraße, zwischen dem Grenztunnel Füssen und Nassereith.

• In Vorarlberg auf der auf der Arlberg-Schnellstraße (S16) vor dem Dalaaser Tunnel und abschnittsweise auf der L188, der Montafoner Straße.

• In Salzburg kann es auf der B311, der Pinzgauer Straße, im Raum Bruck a.d. Glocknerstraße – Zell am See immer wieder zu Verzögerungen kommen.

• Am Großen Deutschen Eck wird speziell am Samstag dichter Verkehr erwartet, sowohl auf der Autobahn A8 zwischen Salzburg und München als auch auf der A93 zwischen Kufstein und Rosenheim.

• Mit Wartezeiten rechnen musst du an den Autobahngrenzübergängen Salzburg-Walserberg, Kufstein-Kiefersfelden und kurz nach Suben. Grund sind die Kontrollen der deutschen Polizei Richtung Deutschland.

Fußball-Länderspiel in Wien

Anpfiff für das Länderspiel Österreich gegen Moldawien ist am Freitag um 20.45 Uhr im Ernst-Happel-Stadion. Ab ca. 18.45 Uhr werden die Stadionallee ab der Schüttelstraße und die Meiereistraße ab der Vorgartenstraße gesperrt. Wenn du mit dem Auto zum Stadion kommst, musst du in der Abfahrt Handelskai mit Verzögerungen rechnen, auch am Handelskai selbst, auf der Ausstellungsstraße und rund um den Praterstern. Die Zufahrt zu den Parkhäusern „A“ und „D“ ist nur vom Handelskai und vom Praterstern aus möglich. Zu den Parkplätzen „P1“ und „P2“ kannst du über die Schüttelstraße zufahren. Zum Parkplatz „P3“ und zum Parkhaus Stadtioncenter fährst du am besten über den Handelskai und den Marathonweg. Staufrei reist du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an: Die U-Bahn-Linie U2 hält direkt beim Stadion.

Special Olympics in Graz

Im Stadion Graz beginnt am Freitag um 19.00 Uhr die Schlussfeier für die „Special Olympics World Winter Games Austria 2017“. Die Special Olympics- Fahne („Fahne der Hoffnung“) wird eingeholt. Zahlreiche Künstler treten auf, darunter Andreas Gabalier, Helene Fischer und Rose May Alaba. Rund um das Stadion stehen nur wenige Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Komme am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln! Die Straßenbahnlinien 4 und 13 halten direkt beim Stadion.

Radrennen in Oberösterreich

Am Stadtplatz in Leonding startet am Sonntag um 11.00 Uhr ein Radrennen. Der Rundkurs führt bis 14.30 Uhr vorwiegend auf Landesstraßen 6-mal durch den Kürnberger Wald und weitere vier Runden im Gemeindegebiet von Leonding. Auf der B129, der Eferdinger Straße, musst du im Abschnitt von Linz bis Wilhering besonders aufpassen! Der Tross mit den Rennfahrern und Begleitfahrzeugen kann nicht überholt werden. Der Verkehr wird immer wieder kurz angehalten.

Messeveranstaltung in Tulln

In Tulln in Niederösterreich findet an diesem Wochenende die Fachmesse „pool + garden“ statt, gleichzeitig die „Kulinar Tulln“, die Messe für Küche, Kochen und Kulinarik. Bis Sonntag wird ein starker Zustrom erwartet. Verzögerungen sind auf der B19, der Tullner Straße, im Bereich der Tullner Stadteinfahrten wahrscheinlich. Parkmöglichkeiten gibt es genug: Rund um das Messegelände stehen insgesamt 7.000 Parkplätze zur Verfügung. Von den weiter entfernten Plätzen fahren alle Viertelstunden Gratis-Shuttlebusse direkt zum Messe-Haupteingang.

Halbmarathon in Wien

In den Bezirken Donaustadt und Floridsdorf wird am Sonntag ein Halbmarathon gelaufen. Erwartet werden 3.000 Läuferinnen und Läufer. Der Start ist um 10.00 Uhr auf der Wagramer Straße beim Donizettiweg, das Ziel vor dem Donauplex – jeweils auf der stadteinwärts führenden Fahrbahn. Die Rundstrecke wird ab 8.00 Uhr sukzessive gesperrt. Sie führt über die Arbeiterstrandbadstraße, entlang der oberen Alten Donau und über die Anton-Sattler-Straße zur Wagramer Straße zurück. Der Verkehr wird über die Donaustadtstraße und die Erzherzog-Karl-Straße umgeleitet.

Neue Tangentenbaustelle

Auf der A23, der Wiener Südosttangente, ist ab Samstag, 1.00 Uhr früh, die Auffahrt Handelskai Richtung Kagran gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten, die bis zum 10. April dauern. Umgeleitet wirst du über den Handelskai und die Reichsbrücke zur Donauuferautobahn (A22). Von dort gelangst du weiter Richtung Stockerau oder zum Knoten Kaisermühlen auf die A23 zurück.

Wo staut’s? - alle Verkehrsinfos live

Wo es aktuell staut, erfährst du natürlich via Radio im Ö3-Verkehrsservice und online in unserer interaktiven Verkehrskarte.

Wenn du den letzten Verkehrseinstieg im Radio verpasst hast, kannst du ihn jederzeit über die Ö3-Handy App nachhören.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 24. März 2017 (MM)