Verkehrsopfer bedankt sich bei Kirchdorfer Rettungs-Helden

Es gibt Situationen, in denen zählen Sekunden und Menschen, die helfen. So erging es Helmut Moser am 24. Juni 2016. Er erlitt in einem Tunnel in Oberösterreich einen Schlaganfall und stieß frontal mit einem LKW zusammen. Durch das beherzte Eingreifen der Kirchdorfer Rettung, der gestern der Ö3-Verkehrsaward in der Kategorie Rettung verliehen worden ist, überlebte er. Nun bedankt er sich dafür.

Helmut Moser, der den Unfall wegen eines Herzinfarktes verursachte, meldete sich im Ö3-Studio, um sich noch einmal ganz persönlich und emotional bei seinen Helden zu bedanken: „Ohne Euch hätte ich nicht überlebt! Ich wurde an Ort und Stelle zweimal reanimiert und dann mit dem Hubschrauber ins Linzer Krankenhaus gebracht. Dort wurde mir leider ein Arm abgenommen. Mittlerweile geht es mir wieder ganz gut und ich habe mich zurück ins Leben gekämpft!“

Als Andi Knoll in der Rubrik „Sag was Nettes“ in der Ö3-Vormittagsshow Helmut fragt, was er denn seinen Rettern gerne sagen würde, bricht seine Stimme: „Ich möchte mich für die tolle Arbeit bedanken, die Ihr geleistet habt! Danke, danke, danke!“ Ein wahrer Gänsehaut-Moment.

ORF-Hans Leitner

Ö3 Verkehrsaward

Am Mittwoch, 22. März, verlieh Ö3 gemeinsam mit dem Bundesministerium für Inneres, den Ö3-Verkehrsaward in den Kategorien Ö3ver/in des Jahres, Polizei, Rettung, Feuerwehr, Straßenmeisterei & öffentlicher Verkehr. Die Rotes-Kreuz-Bezirksleitstelle Kirchdorf an der Krems gewann den Award in der Kategorie Rettung, für ihr Engagement bei genau diesem Unfall im Hochsommer 2016. Nachdem das Auto von Helmut Moser mit dem LKW zusammenstoßen war, bildete sich sofort ein kilometerlanger Stau und das Rote Kreuz versorgte die Autofahrer/innen, die stundenlang warten mussten, mit Wasser.

„Ö3-Vormittagsshow“ mit Andi Knoll, 23. März 2017 (Lilian Amina Derndler)