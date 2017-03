Dominic Lipinski / PA / picturedesk.com

Adele-Fan verkauft Tüte mit Luft von íhrem Konzert

Bei Adeles unglaublicher Stimme kann einem schon mal die Luft wegbleiben! Doch ein Fan hat mit dieser Luft offensichtlich ganz etwas anderes vor: Er verkauft auf Ebay ein Plastiksackerl gefüllt mit originaler Luft von einem ihrer Konzerte.

Ein wahrer Fan ist bereit so ziemlich alles zu kaufen, solange es seinen Lieblings-Star betrifft. Das hat sich wohl auch der Ebay User „Shaun McDonough“ gedacht. Er verkauft auf seinem Ebay- Profil ein kleines Plastik-Säckchen mit Luft, die er in direkter Nähe von Adele auf einem Konzert ihrer Australien Tour eingefangen haben will. Auf dem Sackerl steht: „Reine Tüte Luft, 13.3.2017, Adele, Adelaide Oval“. Außerdem verspricht McDonough „Luft, direkt von Adele live, wie neu“.

Das Anfangs-Gebot liegt bei 14,95 australischen Dollar. Bis Sonntag, 26. März, kann man noch auf Ebay mitbieten - wohl eine der skurrilsten Auktionen aller Zeiten!

(Lilian Amina Derndler)