Rampensperre auf Österreichs meistbefahrener Straße

Die Wiener Südosttangente ist mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehr von rund 180.000 Fahrzeugen die am stärksten befahrene Straße Österreichs. An diesem Wochenende wird beim Handelskai eine Baustelle eingerichtet – die Anschlussstelle ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden.

Von Samstag, 25. März 1:00 Uhr bis Montag, 10. April um 5:00 Uhr ist die Auffahrt Handelskai Richtung Kagran gesperrt. Während der nächsten 17 Tage Bauzeit musst du einen Umweg in Kauf nehmen. Wenn du auf die A22 musst, dann weiche am besten über den Handelskai zur Reichsbrücke aus.

Diese Ausweichempfehlung gilt auch, wenn du Richtung Kagran oder Gänserndorf unterwegs bist: Weiche über die Reichsbrücke und via A22 zur Tangentenauffahrt am Knoten Kaisermühlen aus.

ASFINAG

Während der Sperre saniert die ASFINAG die Auffahrt Handelskai und die Praterbrücke in diesem Bereich. Abgeschlossen sein soll die Sanierung der Brücke laut ASFINAG Ende August. (KG)