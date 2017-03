Paul Zinken / dpa / picturedesk.com

Earth Day: Sehenswürdigkeiten im Dunklen

Heute Abend wird der Strom abgedreht. Für eine ganze Stunde. Keine Sorge, das Ganze ist freiwillig und nennt sich „Earth Hour“. Es handelt sich um die größte Klimaschutzaktion der Welt. Sie wurde vor 10 Jahren in Sydney vom WWF gestartet und ist mittlerweile eine weltweite Bewegung. Über 170 Staaten dieser Erde machen mit, natürlich auch Österreich.

Was 2007 mit dem symbolischen Abschalten des Lichts für eine Stunde im australischen Sidney als kleines Signal für den Klimaschutz begann, ist inzwischen zu einer globalen Bewegung geworden.

ETIENNE LAURENT / EPA / picturedesk.com

Zweck der Aktion ist es, auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und darauf, wie wichtig es ist, Energie zu sparen. Wenn also heute zwischen 20:30 und 21:30 Uhr der Martinsturm in Bregenz, der gesamte Grazer Schlossberg, der Lindwurm in Klagenfurt, die Staatsoper in Wien und viele weitere Sehenswürdigkeiten im Dunklen versinken, bitte sich nicht zu wundern, sondern dieses Signal als Aufforderung für Engagement im Klimaschutz zu vrestehen.

Wenn du wissen willst, welche Städte und Gemeinden in Österreich bei der Earth Hour mitmachen, hier kannst du die ganze Liste einsehen. (TR)