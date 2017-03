Charles Sykes / AP / picturedesk.com

Amanda Seyfried & Thomas Sadoski sind Eltern geworden

Einer Woche nach Bekanntgabe ihrer Heirat wird es erneut laut um das Promi-Paar: Amanda Seyfried hat ein Baby zur Welt gebracht.

It`s a girl!! Das Promi-Magazin People berichte, unter Berufung auf Seyfrieds Sprecher, dass sie einem Mädchen das Licht der Welt geschenkt habe.

Jordan Strauss / AP / picturedesk.com

Erst vor einer Woche hatte Thomas Sadoski in der „The Late Late Show With James Corden“ verkündet, dass sie heimlich geheiratet hätten. Er beschrieb seine Frau Amanda in der Show als die Person, die er am meisten liebe, bewundere und respektiere! Nun gibt es wohl zwei Frauen in Sadoskis Leben auf die das zutrifft!

(Lilian Amina Derndler)