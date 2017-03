Prinz George: Wenn ein Prinz zur Schule geht

Auch für einen Prinzen beginnt irgendwann der Ernst des Lebens. George tritt im September in die Schule ein und das Königshaus gab über Twitter jetzt schon einige Details preis.

Prinz Georg, stolze drei Jahre alt, ist der Sohn von Prinz William und Herzogin Kate. George kommt mit 4 Jahren, wie es in Großbritanien üblich ist, in die Schule. Die Royals haben hierfür die private Thomas’s School im Londoner Stadtteil Battersea ausgewählt.

The Duke and Duchess of Cambridge have announced that Prince George will attend Thomas's Battersea School in London from September 2017.