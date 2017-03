Thomas David: „Find My Love“ unplugged

2013 ist Sänger, Gitarrist und Liederschreiber Thomas David bei der ORF-Castingshow „Die große Chance“ als Sieger hervorgegangen. Dieser Tage ist sein neues Album „to love“ erschienen.

Bei seinem Besuch im Ö3-Wecker hat der Steirer nicht nur im Rahmen von „Ö3 in 5“ Fragen zum Thema Liebe beantwortet, sondern auch seine aktuelle Single „Find My Love“ in einer Unplugged-Version eingespielt.

Lieber live

Mit seinem neuen Album tourt Thomas David in den kommenden Wochen durch Österreich. Tourstart war am 24. März in Wieselburg. „Darauf freue ich mich schon am meisten“, verrät er im Ö3-Interview. „Endlich wieder live zu spielen – das ist alles, was ich bin und was ich kann.“

Thomas David spielt „Ö3 in 5“

Thomas David on Tour: Termine im Überblick

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 27. März 2017 (CC)