Spoiler: Das passiert in der „Tatsächlich Liebe“-Fortsetzung

Was wurde aus den Charakteren in „Tatsächlich Liebe“? Dieser Frage geht ein kurzes TV-Sequel des Kinohits nach, das im Rahmen des Red Nose Day im britischen Fernsehen zu sehen war.

Für eine Spendensammlung der Wohltätigkeitsorganisation Comic Relief hat sich ein Großteil der Stars erneut zusammen gefunden. Der Clip wurde in den sozialen Medien durchwegs mit Begeisterung aufgenommen - auch wenn viele User sich traurig zeigten, dass der im Vorjahr verstorbene Alan Rickman nicht mehr dabei sein konnte.

„Hotline Bling“ in der Downing Street

Hugh Grant tanzt als britischer Premierminister David noch immer durch sein Haus - zu Drakes Megahit „Hotline Bling“. Auch Natalie ist noch an seiner Seite.

HUGH GRANT DANCING TO HOTLINE BLING IS ALL I NEED #RedNoseDay pic.twitter.com/OUDJqHo1r1 — jessica 🥀 (@eriklehvsherr) 24. März 2017

Liam Neeson muss als Daniel erfahren, dass sein Stiefsohn Sam endgültig erwachsen geworden ist - und seine Jugendliebe Joanna heiraten will.

If you missed last night's #RedNoseDay broadcast on BBC One, here it is;

Sam, Daniel and Joanna reuniting in #RedNoseDayActually pic.twitter.com/dhGQbcCwN9 — Thomas Sangster WW (@TBSangsterWW) 25. März 2017

Auch Colin Firth ist als Jamie noch immer mit Aurelia verheiratet, die beiden haben drei Kinder - und immer noch Verständigungsprobleme.

#ColinFirth ageing well in #ComicReliefActually, which was very sweet - albeit just for 10 minutes... pic.twitter.com/fciTuuVgTR — Designer_Brands (@Design_Brands) 25. März 2017

Und der unglücklich verliebte Mark hat endlich Ersatz für Juliet, die Frau seines besten Freundes, gefunden. (CC)